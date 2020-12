Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 12:31 Uhr

Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin aus der VG Daun befuhr die Gartenstraße bergauf. In einer Rechtskurve rutschte die junge Frau bei geringer Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn weg und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Am Zweirad entstand leichter Sachschaden.



