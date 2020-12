Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 15:11 Uhr

09.2020, 22.00 Uhr bis 13.09.2020, 10.00 Uhr Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonntag einen PKW, der in der Mehrener Straße auf einem Parkplatz, nahe dem Anwesen des Besitzers, abgestellt war. Der Geschädigte wurde von einem Nachbar am Sonntagmorgen auf eine große Delle an der Tür hinten rechts aufmerksam gemacht. Vermutlich hatte dort jemand dagegengetreten. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260.



Ereignis: Unbekannte brechen Container auf

Ort: Birresborn, Outdooranlage in Lavagrube

Zeit: 12.09.2020, 16.30 Uhr bis 14.09.2020, 12.00 Uhr Durch unbekannte Täter wurden im Tatzeitraum mehrere Container, die als Lagerstätte in einem Qutdoor-Park vorgehalten werden, angegangen. Laut Angaben des Betreibers wurde jedoch nichts entwendet, es entstand Sachschaden. Die Polizei in Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260



