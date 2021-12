Pressemeldung der Polizei Daun vom 14.12.2021

12.2021, 11.00 Uhr bis 12.12.2021, 08.40 Uhr



Ein Autofahrer hatte seinen PKW in dem oberen Bereich der Friedhofstraße, rechte Seite, geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Tatzeitraum mit dem abgestellten Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. An der Fahrerseite des Autos konnten tiefe Dellen und Lackschäden, die sich von Mitte der Fahrertür bis zum hinteren Fahrzeugteil erstreckten, festgestellt werden. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



