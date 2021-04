Pressemeldung der Polizei Daun vom 14.04.2021

Da man zunächst annahm, dass ein Kaminbrand kurz bevorstand, wurden die Einsatzkräfte verständigt. Vor Ort war dann auch der Schornsteinfeger. Als dieser den Schornstein gereinigt hatte, konnte Entwarnung gegeben werden. Es entstand kein Schaden.



Ereignis: PKW brennt



Ort: Zilsdorf, Hauptstraße



Zeit: 13.04.2021, 17.55 Uhr Uhr



Während einer Autofahrt vernahm die Fahrzeugführerin plötzlich ein lautes Geräusch aus Richtung Motorraum. Zeitnah schlugen Flammen unter der Motorhaube hervor. Die Frau lenkte den PKW geistesgegenwärtig in einen nahe der Ortschaft Zilsdorf gelegenen Wirtschaftsweg. Die Beifahrerin und sie verließen sogleich das Auto. Die zügig herbei geeilten Feuerwehren aus Walsdorf und Hillesheim löschten den Brand schnell ab. Am Fahrzeug entstand dennoch erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Möglicherweise hatte ein technischer Defekt das Feuer verursacht.



Ereignis: Unfallflucht



Ort: Daun, Bahnhofstraße, Schotterparkplatz



Zeit: 13.04.2021, 08.00 Uhr bis 20.15 Uhr



Eine Autofahrerin hatte ihren PKW tagsüber, auf dem Parkplatz unterhalb eines nahegelegenen Autohauses, abgestellt. Ein unbekannter Fahrer war mit seinem Fahrzeug gegen das geparkte Auto gestoßen und hatte dieses an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260



