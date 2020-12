Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 14:31 Uhr

10.2020, 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren, als er vom Kino in Richtung Stadtmitte fuhr, einen Transporter der rechtseitig abgestellt war. Der Außenspiegel der Fahrerseite wurde daran beschädigt. Die Polizeiinspektion Daun sucht Zeugen des Herganges, Tel. 06592-96260.



Ereignis: Unfallverursacher flieht, Polizei sucht unbekannten Zeugen



Ort: Gerolstein, Parkplatz Hagebau



Zeit: 12.10.2020, 17.15 Uhr



Ein unbekannter Zeuge berichtete einer Autofahrerin, die ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Hagebau- Marktes abgestellt hatte, dass er beobachtet habe, wie ein unbekannter Mann die Tür seines Fahrzeuges öffnete und diese dann gegen den Wagen der Frau geschlagen sei. Danach habe sich der Verursacher der Beschädigung in sein Fahrzeug gesetzt und sei davongefahren. Die Polizei Gerolstein sucht insbesondere nach dem unbekannten männlichen Zeugen! Weitere Zeugen des Herganges können sich ebenfalls mit der Polizei Gerolstein in Verbindung setzen, 06591-95260.



