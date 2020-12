Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 11:31 Uhr

11.2020, 20.05 Uhr



Eine 64 Jahre alte Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein kaufte sich in einem Tankstellenshop in Hillesheim 2 Flaschen Hochprozentigen und fuhr anschließend davon. Beamte der Polizei Daun, die die Dame wenig später antrafen und kontrollierten, staunten nicht schlecht über das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Die 64-Jährige pustete einen Wert von über 2,6 Promille. Der Führerschein und auch die Autoschlüssel wurden sichergestellt, eine Blutprobe wurde entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell