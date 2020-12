Pressemeldung der Polizei Daun vom 10.12.2020

12.2020, 05.10 Uhr bis 15.00 Uhr



Unbekannte Personen entwendeten von einem am Bahnof in Oberbettingen abgestellten PKW VW das vordere und hintere Kennzeichen mit der beginnenden Kombination „DAU“. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260



