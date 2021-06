Pressemeldung der Polizei Daun vom 09.06.2021

05.2021



Am 30.05.2021 entdeckten Zeugen im Naturschutzgebiet Winterberg, zwischen Wiesbaum und Alendorf (NRW), illegal entsorgte und in Teile zerschnittene Kunststofföltanks. Es handelte sich ursprünglich um Fabrikate des Herstellers Schütz mit einem Fassungsvermögen von 1600 Liter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Daun gerne entgegen. Tel: 06592/96260



Ereignis: Unfallverursacher flüchtig



Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße



Zeit: 08.06.2021



Ein Autofahrer hatte seinen PKW auf einer Parkfläche vor einem Friseursalon abgestellt. Ein älterer Mann, so Zeugenaussagen, fuhr mit seinem Fahrzeug gegen das abgestellte Auto. Dann sei der Verursacher ausgestiegen und habe hörbar den Vorfall kommentiert. Anschließend habe er sich in seinen silbernen VW, möglicherweise Tiguan oder Modell Plus, gesetzt und sei davongefahren. Die Polizei Gerolstein sucht hier nach Zeugen, insbesondere einen Soldaten, der den Vorfall wohl beobachtet hatte, 06591-95260.



Ereignis: Unbekannte legen Nägel unter Autoreifen



Ort: Daun, Borngasse



Zeit: 03.06.2021, 00.00 Uhr bis 04.06.2021, 22.00 Uhr



Der Besitzer eines PKW/ SUV hatte seinen PKW vor der Wohnanschrift in der Borngasse abgestellt. Das Auto war zuvor aber auch an der Arbeitsstätte des Mannes, in der Burgfriedstraße, geparkt worden. An welchem dieser beiden Orte unbekannte Täter unter allen vier Rädern Dachnägel, Länge 100 mm, platziert hatten, konnte der Geschädigte nicht sagen. In allen vier Reifen des Autos steckten die Nägel drinnen. Die Bereifung musste komplett getauscht werden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei Daun sucht nach Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Unbekannte beschädigen Schaltkasten



Ort: Daun, Maria-Hilf-Straße



Zeit: 08.06.2021, 17.37 Uhr



Unbekannte Täter beschädigten in der Maria-Hilf-Straße einen Elektro-Schaltkasten der Telekom. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, 06592-96260.



