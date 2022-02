Pressemeldung der Polizei Daun vom 08.02.2022

02.2022, 16.45 Uhr



Ein 62 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Kelberg befuhr am gestrigen Nachmittag die B 257 von Ulmen in Richtung Nürburgring. In Höhe der Ortslage Schönbach kam der Mann mit seinem SUV, aus bislang ungeklärter Ursache, plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er letztlich, nachdem zunächst der Straßengraben durchfahren wurde, mit einem Baum. Die Feuerwehren aus Ürsfeld, Berenbach und Kelberg waren mit 22 Einsatzkräften vor Ort und befreiten den 62-Jährigen aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug. Der Autofahrer wurde durch Rettungskräfte, mit vermutlich schweren Verletzungen, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der augenscheinlich total beschädigte PKW musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell