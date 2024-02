Pressemeldung der Polizei Daun vom 06.02.2024

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt Ein 19-Jähriger Autofahrer aus der VG Daun befuhr am gestrigen Nachmittag die B 410 von Dreis in Richtung Kelberg.

Kurz nach dem Autobahnanschluss Kelberg kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Fahrer zunächst mit einem Wildzaun und beschädigte diesen auf einer Länge von ca. zwanzig Metern. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug. Der PKW kam letztlich auf allen vier Rädern, vermutlich mit Totalschaden, zum Endstand. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall augenscheinlich nur leicht. Er wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell