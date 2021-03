Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.03.2021

03.2021, 22.35 Uhr



Aus noch ungeklärter Ursache brannte am gestrigen Donnerstag eine Holzhütte in der Nähe des ehemaligen Bahndammes in Hillesheim nieder. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand zwar zügig löschen, jedoch zu retten war nicht mehr viel. Der geschätzte Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell