Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.01.2022

12.2021,13.30 Uhr bis 04.01.2022, 08.00 Uhr



Unbekannte Täter brachten an der Außenfassade der Schule in der Lissinger Straße, Gebäude C, diverse Farbschmierereien an. Mehrmals wurde eine dreistellige Zahlenfolge aufgebracht. Einzelne Buchstaben, Schriftzüge und eine gelbe Figur, bekannt aus dem Fernsehen, wurden ebenfalls an Wände und Fenster geschmiert. Die Unbekannten Täter hinterließen auch ein Hakenkreuz in der Größe von ca. 50 cm Durchmesser. Die Personen benutzten vermutlich eine Sprühdose mit schwarzem Lack und einen breiten schwarzen Stift. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei geht aktuell von Vandalismus aus. Die Polizei Daun, 06592-96260, sowie die Polizeiwache in Gerolstein, 06591-95260, suchen nach Zeugen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell