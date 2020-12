12.2020, 10.05 Uhr



Eine Autofahrerin hatte ihren PKW in der Hauptstraße in Gerolstein abgestellt. Ein Zeuge beobachtet wenige Momente später, wie ein weißer LKW mit dem Fahrzeug kollidierte und den rechten Außenspiegel beschädigte. Die Beobachtung teilte der ca. fünfzig Jahre alte Mann der Dame mit, als diese kurze Zeit später wieder zum Auto kam. Die Frau begab sich sogleich auf die Suche nach dem Verursacher, hatte jedoch die Personalien des Zeugen nicht erfragt. Die Polizei Gerolstein sucht nun diesen Zeugen, und auch mögliche weitere Hinweisgeber, 06591-95260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell