Pressemeldung der Polizei Daun vom 04.05.2021

04.2021 bis 03.05.2021



Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 19.04.2021 bis zum gestrigen Montag ein Grab auf dem Dauner Friedhof beschädigt. Es wurden Dekorationsfiguren zerstört, Pflanzen ausgerissen und Erde verteilt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, 06592-9626-0



Ereignis: Zu schnell unterwegs



Ort: Gerolstein, Lindenstraße und Lissingen, B 410



Zeit: 04.05.2021, 09.45 Uhr bis 14.00 Uhr



Am heutigen Tag wurden mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei Geschwindigkeitskontrollen in Lissingen und der Ortslage Gerolstein durchgeführt. Bei der Messung auf der B 410, Ortsumfahrung Lissingen, konnten in der Zeit von zwei Stunden fünf Autofahrer festgestellt werden, die zu schnell unterwegs waren. Gegen einen der Fahrzeugführer wurde eine Anzeige erstattet, er muss mit einem Bußgeld rechnen. Bei der späteren Kontrolle in der Lindenstraße mussten die Beamten in dreizehn Fällen eine Verwarnung aussprechen und drei weitere Autofahrer dürften einen Bußgeldbescheid erhalten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell