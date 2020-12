Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 12:51 Uhr

11.2020, 12.30 Uhr bis 02.11.2020, 21.30 Uhr



Unbekannte Täter beschädigten einen PKW, der auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus in Gerolstein abgestellt war. Als der Besitzer am Abend zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen tiefen Kratzer auf der linken Fahrzeugseite fest. Unbekannte hatten diesen Schaden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Die Polizei Gerolstein bittet um Hinweise, 06591-95260



