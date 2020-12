Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 16:11 Uhr

Zwei total beschädigte PKW und zwei vermutlich nur leicht verletzte Autofahrerinnen sind das Resultat eines Zusammenstoßes am gestrigen Morgen auf der B 410 in Pelm. Eine 52-Jährige aus der VG Gerolstein war aus einer Seitenstraße auf die B 410 eingebogen und dort mit dem PKW einer 27 Jahre alten Autofahrerin kollidiert. Die Frauen wurden nach dem Unfall in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



Ereignis: Diebe entwenden Monitor



Ort: Gerolstein-Roth



Zeit: 31.08.2020, 21.30 Uhr bis 01.09.2020, 08.00 Uhr



Aus einem neuen Traktor, der vor einem Landmaschinenhandel abgestellt war, entwendeten unbekannte Täter einen Touchscreen-Monitor, der zur Steuerung von Anbaugeräten und weiteren Funktionen der Maschine verbaut war. Um an diesen Gegenstand zu gelangen, mussten die Täter die Tür des Schleppers aufbrechen. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, 06592-96260



