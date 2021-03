Pressemeldung der Polizei Daun vom 03.03.2021

Ereignis: Diebe entwenden E-Bike Ort: Gerolstein, An der Burg Zeit: 01.

03.2021, 07.00 Uhr bis 02.03.2021, 15.00 Uhr



Unbekannte entwendeten ein Pedelec (E-Bike) der Marke Hibike aus einem Wintergarten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Rad selbst gegen Wegnahme gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei Gerolstein gerne entgegen. Tel: 06591/95260



Ereignis: Drogenfund



Ort: Gerolstein, Bahnhofsvorplatz



Zeit: 03.03.2021, 00.00 Uhr



Beamte der Bundespolizei kontrollierten in der gestrigen Nacht einen 30 Jahre alten Mann, der sich im Vorraum des Postgebäudes aufgehalten hatte. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte diverse Kleinmengen an Drogen vor. Diese wurden sichergestellt und der Polizei Daun übergeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell