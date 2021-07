Pressemeldung der Polizei Daun vom 01.06.2021

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 12:10 Uhr

05.2021, 19.00 Uhr bis 31.05.2021, 06.45 Uhr



Zum wiederholten Male wurden an einem LKW, welcher im Industriegebiet am Straßenrand abgestellt war, zwei Reifen mittels scharfem Gegenstand beschädigt. Es entstand auch hier wiederum ein hoher Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Daun gerne entgegen. Tel: 06592/96260



Ereignis: Unfallverursacher flüchtig



Ort: Daun, Lindenstraße



Zeit: 31.05.2021, 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr



Ein Autofahrer hatte seinen PKW auf einer Parkfläche vor einem Ladenlokal in der Lindenstraße, parallel zur Fahrbahn, abgestellt. Als er am Vormittag zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Unfallschaden an der vorderen rechten Fahrzeugfront. Der Verursacher war jedoch nicht anzutreffen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, 06592-96260.



Ereignis: Rollerfahrer steht unter Drogeneinfluss



Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße



Zeit: 31.05.2021, 18.25 Uhr



Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Gerolstein fest, dass der 37 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Einen entsprechenden Drogentest lehnte der Mann jedoch ab. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.



Ereignis: Unbekannte beschädigen Gemeindehaus



Ort: Udler, Im Brühl



Zeit: 30.05.2021, 20.00 Uhr bis 31.05.2021, 17.45 Uhr



Unbekannte Täter warfen mit Steinen gegen zwei aus Glasbausteinen bestehende Fenster des Gemeindehauses in Udler. Diese wurden dadurch komplett zerstört. Eine Nebentür wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Betrunkener Autofahrer bei Unfall leicht verletzt



Ort: Daun, Schulstraße



Zeit: 31.05.2021, 22.40 Uhr



Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus der VG Kelberg befuhr die Schulstraße in Richtung Bitburger Straße. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet nach links und kollidierte dort mit einem Poller. Anschließend beschädigte er einen Jägerzaun auf der Länge von ca. 15 Meter. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Ein Alkoholtest vor Ort ergab den Wert von über 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde total beschädigt.



Ereignis: Mehrere Quads entwendet



Ort: Dreis und Schalkenmehren



Zeit: 31.05.2021, 21.00 bis 01.06.2021, 06.00 Uhr



Gleich drei hochwertige Quads wurden bei einem Diebeszug in der vergangenen Nacht entwendet. Zwei Fahrzeuge waren auf dem Belegschaftsparkplatz der Nürburg-Quelle in Dreis abgestellt. Ein weiteres Quad stand auf dem Hof eines Privatanwesens in der Udler Straße in Schalkenmehren. Am Morgen stellten die Besitzer das Fehlen der Fahrzeuge fest. Die Polizei Daun sucht auch in diesen Fällen nach Zeugen, 06592-96260.



