Pressemeldung der Polizei Daun

08.2021, 20:30 Uhr -> 21.08.2021, 08:00 Uhr.

In der Nacht zum 21.08.2021 verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in einen Hausneubau in der Lissinger Straße gegenüber der Feuerwehr in Gerolstein, in dem offensichtlich die Verschalung um die Bautür abgeschraubt wurde. Aus der Baustelle wurden mehrere elektrische Arbeitsgeräte entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Gerolstein 06591 9526-0 oder an die Polizei Daun 06592 9626-0.



Ereignis: Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Ort: 54570 Pelm, K 33, Höhe Kasselburg

Zeit: 21.08.2021, 13:30 Uhr.

Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 41-Jähriger aus Mönchengladbach mit seinem Motorrad die K33 von Gerolstein-Bewingen in Richtung Pelm. In Höhe Kasselburg kam der Biker in einer Kurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und zog sich glücklicherweise nur eine leichte Verletzung zu. Im Einsatz war der Rettungshubschrauber, da bei Erstmeldung keine genauen Angaben über die Verletzungen vorlag.



Ereignis: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung durch Motorradfahrer

Ort: 54552 Mehren, B421, Anschlussstelle A1

Zeit: 21.08.2021, 15:35 Uhr.

Am Samstagnachmittag meldete sich eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleswig-Holstein telefonisch bei der Polizeiinspektion Daun und beanzeigte den Fahrer eines Motorrades wegen Nötigung im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung. Demnach befuhr die Pkw-Fahrerin die B 421 von Gillenfeld kommend in Richtung Mehren. Im Bereich der Auffahrt auf die A 1 habe der Motorradfahrer sein Motorrad „quer gestellt“, um einer größeren Motorradgruppe ein „gemeinsames Abbiegen“ zu ermöglichen. Dies sei aber im Vorfeld nicht erkennbar gewesen, weshalb durch die Pkw-Fahrerin eine Notbremsung bis zum Stillstand habe durchgeführt werden müssen.

Die Ermittlungen richten sich zunächst gegen den 23-jährigen Fahrzeughalter des Motorrades aus der Verbandsgemeinde Daun. Mögliche Zeugen möchten sich bitte mit der Polizei Daun, 06592 9626-0, in Verbindung setzen.



Ereignis: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Ort: 54568 Gerolstein-Oos

Zeit: 22.08.2021, 01:25 Uhr.

In der Nacht zum 22.08.2021 fuhr eine 41-Jährige aus der Verbandsgemeinde Prüm mit ihrem Pkw unter Alkoholeinfluss von einem Anwesen in Gerolstein-Oos und beschädigte dabei das Garagentor. Anschließend setzte sie die Fahrt bis zu ihrem Wohnort fort. Da der Vorfall in der Zwischenzeit von einem Zeugen bei der PI Daun gemeldet wurde, konnte die Fahrerin durch Beamte der Polizei Prüm an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.



