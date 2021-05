Pressemeldung der Polizei Daun

05.2021, 6:00 Uhr



Daun (ots) – Am Samstag, 08.05.2021, gegen 6:00 Uhr, belieferte eine Bäckerei ihre Filiale in Daun in der Mehrener Straße. Während der Fahrer die Backwaren in das Gebäude trug, wurde aus dem Lieferfahrzeug eine Geldtasche entwendet. Entwendet wurde ein kleiner dreistelliger Betrag. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.



Ereignis: Einkaufswagen gegen zwei Pkw

Ort: 54550 Daun, Hamsterweg

Zeit: 05.05.02021, 10:00 Uhr



Am Samstagvormittag, 08.04.2021, rollte ein leerer Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Daun-Pützborn gegen zwei geparkte Pkw und beschädigte diese leicht. Der oder die Verantwortliche für den unbeaufsichtigten Einkaufswagen ist bisher unbekannt. Da der Parkplatz zur der Zeit gut besucht war, dürfte es Zeugen geben, welche den Vorgang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.



Ereignis: Diebstahl von Kupferdraht

Ort: 54550 Daun, Philosophenweg

Zeit: 07.05.2021, 9:30 Uhr – 08.05.2021, 9:30 Uhr



Im Zeitraum vom 07.05.2021, 9:30 Uhr – 08.05.2021, 9:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Philosophenweg in Daun von einem Grundstückszaun ca. 150 Meter Kupferdraht. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.



