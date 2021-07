Pressemeldung der PI Daun.

06.21 bis 11.07.21



Zwischen dem 22.06.21 und dem 11.07.21 wurden im Bereich Duppach, Oos und Kopp mehrere Verkehrszeichen gestohlen. Neben der Ortstafel Duppach, Oos und Kopp wurden ein Gefahrzeichen Viehtrieb und eine Tempo 50 Zeichen entwendet. Durch die fehlenden Verkehrszeichen könnte es für Verkehrsteilnehmer zu gefährlichen Situationen kommen.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Gerolstein, 06591/95250, erbeten.



Ereignis: Mehrere Diebstähle



Ort: Nohn



Zeit: Nacht vom 12.07.21 auf den 13.07.21



In Nohn ereigneten sich, vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, mehrere Diebstähle. In der Bergstraße kam es zu einem Diebstahl von Werkzeug aus einer Garage. Im Brigittenweg wurde aus einem Kastenwagen ebenfalls Werkzeug gestohlen, sowie aus einer Garage ein Mountainbike und Werkzeug.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, 06592/96260, erbeten.



Ereignis: Diebstahl von Briefkasten



Ort: Daun-Steinborn



Zeit: 09.07.21, 20.00 h bis 10.07.21, 15.00 h



Wie jetzt gemeldet wurde, kam es von Freitag auf Samstag zu einem Diebstahl eines Briefkastens in der Steinborner Straße. Ein bisher unbekannter Dieb lud einen Standbriefkasten (rot, englisches Modell) vermutlich in ein Fahrzeug ein und nahm ihn mit.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, 06592/96260, erbeten.



