PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun – Sonntag, 31. Januar 2021

Bei den Versuchen wurde der Milchautomat beschädigt. Der unbekannte Täter brach anschließend sein Vorhaben ab.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: Normale Statur, ca. 170-180 cm groß, dunkle Jacke mit Kapuze, über die linke Schulter geschnallter dunkler Brustbeutel und weiß/schwarz gemusterter Mundnasenschutz aus Stoff. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06592/96260 oder unter pidaun@polizei.rlp.de zu melden.



Am Samstagmorgen, zwischen 04:10 Uhr und 04:31 Uhr, also fast zeitgleich betritt sich ein bisher unbekannter Täter in Birgel die Milchtankstelle, entnimmt zunächst aus einem dortigen Kühlschrank Lebensmittel ohne diese zu bezahlen. Vermutlich im Anschluss begibt er sich zu einer auf demselben Grundstück befindlichen Hütte, bricht die Eingangstür auf und betritt die Hütte, ohne etwas zu entwenden. Im Anschluss begibt sich der Täter erneut zur Milchtankstelle und bricht dort das Schloss des Milchausgabeautomaten auf, verschwindet jedoch ohne weitere Beute.



Der Täter ist wie folgt zu beschreiben: Normale Statur, circa 185cm groß, gekleidet mit dunkler Hose, helle Jacke mit Kapuze, über die linke Schulter geschnallter Brustbeutel und hellem Mundnasenschutz aus Stoff.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Ereignis: Diebstahl einer Anhängerkupplung



Ort: Nerdlen In der Nacht zum 30.01.2021



Bislang unbekannte Täter entwendeten in Nerdlen von einem Traktor der Marke Valtra die Anhängerkupplung. Dieser ist aus Vollstahl und ca. 40 kg schwer. Der Traktor stand zum Zeitpunkt unter einem Carport eines frei zugänglichen Anwesens in der Nähe Hauptstraße. Der Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.



