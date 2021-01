PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun – Samstag, 30. Januar 2021

29.01.2021, 10:18 h



Ein 89-jähriger Pkw-Fahrer aus der VGV Gerolstein hält zunächst mit seinem PKW im rechten Fahrbahnrand in der Koblenzer Straße (B421) in Hillesheim an. Er beabsichtigt anschließend, nach links in die Grabenstraße einzubiegen. Dazu muss er zunächst ein kleines Stück zurücksetzen. Als er dann nach links in die Einmündung der Grabenstraße fährt, kollidiert er mit dem Pkw eine 29-jährigen Mannes, der aus der Grabenstraße in den Einmündungsbereich der Koblenzer Str. fährt. Durch den Zusammenstoß wird ein Kind im Pkw des 29-jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt. Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 10.000 Euro.



