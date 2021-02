PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun – Dienstag, 9. Februar 2021

Ereignis: Sachbeschädigung an Pkw Ort: Gerolstein, Hauptstr.





Zeit: 07.02. 21 00.00 – 08.02.14.30 h



Von Sonntag auf Montag, 07.02.21, 00:00 Uhr – 08.02.2021, 14:30 Uhr, wurdeim Bereich der Hauptstraße, Parkplatz Hausnummer 72, ein abgestellter PKW, ein blauer Audi A 7, nicht unerheblich beschädigt. Die Beschädigung am PKW,Kratzer auf der gesamten Fahrerseite, dürfte durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gerolstein, 06591/95260, oder die Polizei Daun, 06592/96260.



