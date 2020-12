Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 15:21 Uhr

09.2020, ca. 06.05 Uhr



Eine junge Fahrerin aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm befuhr mit ihrem Pkw gegen 06.05 Uhr die B 257 zwischen Salm und Wallenborn. Ausgangs einer leichten Kurve kam sie zunächst mit der Bereifung auf den Rabatt, lenkte gegen, woraufhin sie die Kontrolle übers Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Neroth, Salm und Weidenbach mussten die Fahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde anschließend vom DRK ins Krankenhaus Daun gebracht.



Ereignis: Brand eines Müllcontainers



Ort: Hillesheim, Am Stockberg



Zeit: 17.09.2020, 02.30 Uhr



In der Nacht zum Donnerstag, wurde gegen 02.30 Uhr, der Brand eines Müllcontainers gemeldet. Es handelte sich hierbei um einen Biomüll-Container der ART. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der Brand wurde von Kräften der Feuerwehr Hillesheim abgelöscht. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592/9626-0



