Polizei zieht positive Bilanz zur Säubrenner Kirmes

Bei starkem Besucheraufkommen an allen Veranstaltungstagen mussten die Beamtinnen und Beamten nur in wenigen Fällen tätig werden.



Die Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Trunkenheit im Straßenverkehr liegt im einstelligen Bereich. Darüber hinaus erteilten die Einsatzkräfte mehreren Personen Platzverweise.



Neben der Kranzniederlegung zum Gedenken an den im vergangenen Jahr am Kirmeswochenende getöteten 28-Jährigen zu Beginn der Kirmes, ließen dessen Familie und Freunde am gestrigen Montagnachmittag Luftballons in den Himmel aufsteigen.



