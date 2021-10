Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Ermittlungen ergaben, dass die Geschädigte zunächst ihren Pkw in Enkirch an einem Autohaus abholte und hiernach zum Einkaufen in den ALDI-Markt nach Traben-Trarbach fuhr.



Dort kam es vermutlich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der geparkte Pkw der Geschädigten beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde.



An dem Pkw der Geschädigten konnten rote Farbanhaftungen vom verursachenden Fahrzeug festgestellt und gesichert werden.



Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden an die Polizei in Zell, 06542-98670, erbeten.



