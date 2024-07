Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Graach an der Mosel

Im Zeitraum 04.07.2024, 10:00 Uhr bis 06.07.2024, 07:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Graach an der Mosel.

Dabei wurde ein neben der Kirchmauer abgestellter PKW vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Unfallspuren deuten auf ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein landwirtschaftliches Fahrzeug, hin.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Email an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.



