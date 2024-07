Neumagen-Dhron

Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 22.07.2024 kam es in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr in Neumagen-Dhron, Römerstraße, unweit der Bushaltestelle Realschule Plus, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Kleinbus.