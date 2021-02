Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung

Am Sonntagabend, gg. 22:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in Enkirch, in der Nähe des Hotels „Steffensberg“.





Ein bisher unbekannter Täter zertrümmerte, vermutlich mit einer Axt, mehrere an einer Holzwand angebrachte Wahlplakate verschiedener Parteien.



Der Täter wurde durch einen Zeugen beobachtet und wird als klein und schmächtig beschrieben.



Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können. Hinweise werden an die Polizei in Zell unter der Telefonnummer 06542-98670 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



