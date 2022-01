Kinheim-Kindel

Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch

In der Zeit von Samstag, 15.01.2022, 19:00 Uhr bis 22.01.2022, 11:00 Uhr, kam es in Kinheim, Ortsteil Kindel, in der Straße „In den Viermorgen“, zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen.