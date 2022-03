Bitburg

Polizei sucht Zeugen nach ED in Garagen

In der Zeit zwischen Samstag, 19.03.2022, 15:00 Uhr und Sonntag, 20.03.2022, 13:00 Uhr, ereignete sich in der Adrigstraße in Bitburg ein Einbruchsdiebstahl in zwei nebeneinanderliegende Garage.