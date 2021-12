Polizei sucht Unfallzeugen

In der Zeit vom 26.12.2021, 06:20 Uhr und 10:45 Uhr, kam es in Lieser, Höhe Moselstraße 29, zu einem Verkehrsunfall.





Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Moselstraße Lieser, in Richtung Mülheim.



Aus bisher nicht bekannten Gründen, kam hierbei das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrsschilder.

Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



An der Unfallstelle konnten Teile des vermutlich unfallbeteiligten Pkw aufgefunden werden. Demnach könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen rötlichen VW Polo oder Golf gehandelt haben, der im Frontbereich beschädigt sein müsste.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Hinweise werden an die Polizei Bernkastel unter der Tel.: 06531-95270 erbeten.



