Polizei Prüm sucht Zeugen für eine Illegale Müllentsorgung

Wie der Polizei Prüm mitgeteilt wurde, haben bislang unbekannte Verantwortliche, vermutlich im Zeitraum von Freitag, den 03.12.2021 bis Sonntag, den 05.12.2021, mehrere blaue Säcke mit Hausmüll und Möbel auf einem Parkplatz der Ortsgemeinde Büdesheim in unerlaubter Weise in der Natur entsorgt.



Die Polizeiinspektion Prüm erbittet nun sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 06551/942- 0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



Nochmals appelliert die Polizei in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, den Hausmüll auf ordnungsgemäße Art und Weise zu entsorgen. Durch die Ablagerung an nicht geeigneten Stellen wird nicht nur die Landschaft verunreinigt. Auch Tiere werden hierdurch nicht unerheblich gefährdet.



Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Telefon: 06551-942-0 www.polizei.rlp.de/pi.pruem



