Polizei kontrolliert Fahrtüchtigkeit – Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Am 20.02.24, 15.05 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiwache Traben- Trarbach in Traben ein mit zwei Personen besetzter Roller kontrolliert.

Symbolbild Foto: dpa

Es stellte sich heraus, dass es sich um einen fahrerlaubnispflichtigen Roller handelt, für welchen der 42-jährige Fahrer keinen Fahrerlaubnis besaß. Zudem wurden bei dem polizeilich bekannten Fahrer Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde zur Durchführung eines Gutachtens sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Morgen des 21.02.24 wurde in Traben ein 27-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Auch hier ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Traben-Trarbach



Telefon: 06541-6720

pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell