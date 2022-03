Polizei Bitburg zieht fahrunsichere Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Dabei konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Konsum von BtM hindeuten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC (Cannabis). Ihm wurde eine Blutprobenentnahme entnommen, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.



Vier Stunden später, um 18:50 Uhr, wurde auf der B257 bei Echternacherbrück ein 38-jähriger Mann aus der VGV Bitburger Land einer Kontrolle durch den Zoll unterzogen. Durch die hinzugerufenen Kräfte der PI Bitburg konnten drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und THC. Ein Atemalkoholtest ergab darüber hinaus einen Wert von 0,66 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Einen Führerschein führte der Mann nicht mit. Aufgrund der festgestellten Verstöße wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Am Folgetag, Samstag, wurde um 04:27 Uhr ein 23-jähriger Mann ebenfalls aus der VGV Bitburger Land in Speicher kontrolliert. Bei ihm konnten alkoholbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Die Polizei Bitburg weist in diesem Zusammenhang erneut eindringliche auf die Gefahren hin, die mit einer alkohol- oder betäubungsmittelbeeinflussten Verkehrsteilnahme verbunden sind. Um entsprechende Personen aus dem Verkehr zu ziehen und Verkehrsunfälle zu verhindern, wird die Polizei Bitburg weiterhin flächendeckend präsent sein und Kontrollmaßnahmen durchführen.



