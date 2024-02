Polizei Bitburg zieht ein positives Fazit zum Versammlungsgeschehen am Samstag, den 17.02.2024

Am Samstag, den 17.02.2024, veranstaltete die Partei „Freie Wähler“ in der Stadthalle in Bitburg von 10:00 bis 19:30 Uhr ihren Bundesparteitag mit ca. 500 Teilnehmern unter der Teilnahme des Bundesvorsitzenden Herrn Hubert Aiwanger.

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt.

Parallel fand eine Gegendemonstration auf der Parkfläche „Grüner See“ mit in der Spitze 30 Personen im Zeitraum von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. Um Störungen des Parteitages zu verhindern und gleichzeitig das Recht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, wurden durch die Polizei Bitburg im Vorfeld Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Im Ergebnis verliefen beide Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Darüber hinaus wurde eine Versammlung unter dem Motto „Mittelstand macht Mobil“ auf dem Robert-Schuman-Platz von 18:00 bis 21:00 Uhr angemeldet. Die Anfahrt zur Versammlung wurde ab ca. 15:30 Uhr in Form einer Sternfahrt geordnet und in polizeilicher Begleitung zum Versammlungsort durchgeführt. Die Sternfahrt wurde mit ca. 240 Fahrzeugen durchgeführt. An der Versammlungen nahmen insgesamt ca. 1200 Personen teil. Die Versammlung wurde gegen 21:15 Uhr beendet. Die Abreise der Teilnehmer erfolgte eigenständig und ohne besondere Vorkommnisse.



Insgesamt zeigt sich die Polizei Bitburg mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden.



