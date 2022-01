Steinebrück

Polizei Bitburg löst Hausparty auf – Sicherstellung einer größeren Menge Betäubungsmittel

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei Bitburg bekannt, dass in einer Wohnung in Steinebrück eine Feier mit ca. 20-25 Personen stattfindet. Weiter bestand der Verdacht, dass auf dieser Feier Betäubungsmittel in Umlauf gebracht und konsumiert werden.