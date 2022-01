Polizei Bitburg im Straßenverkehr präsent -Schulwegkontrollen durchgeführt sowie ungeeignete und berauschte Fahrzeugführende gestoppt

In den Morgenstunden des 24.01.2022 führten Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg an der Grundschule sowie der Kindertagesstätte in Kyllburg eine stationäre Schulwegkontrolle durch.

Im Rahmen der Überwachungsmaßnahme konnten 14 Fahrzeuge kontrolliert werden. Eine Person musste verwarnt werden, weil sie ein Kind ohne den erforderlichen Kindersitz transportierte, eine weitere, weil sie ihren Führerschein nicht mitführte. Die Polizei weist darauf hin, dass derartige Kontrollen zum Schutz der Kinder auch zukünftig fortgeführt werden.

Darüber hinaus konnten während der allgemeinen Verkehrsüberwachung drei ungeeignete bzw. berauschte Fahrzeugführer*Innen aus dem Verkehr gezogen werden.

In Heilenbach wurde gegen 10:15 Uhr ein Pkw kontrolliert, dessen 56 jähriger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In Bitburg wurde gegen 15:20 Uhr ein 20 jähriger Fahrzeugführer festgestellt, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde die Blutprobenentnahme angeordnet, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ebenso erging es einer 33 jährigen Fahrzeugführerin, die gegen 21:30 Uhr auf der B50 bei Sinspelt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Auch sie zeigte drogenbedingte Auffallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin.

Bereits einen Tag zuvor konnte gegen 14:50 Uhr in Sinspelt eine 25 jährige und augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Fahrzeugführerin aus dem Verkehr gezogen werden.



