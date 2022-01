Polizei Bernkastel sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Am Freitag, 14.01.2022, kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem REWE-Parkplatz in Bernkastel.





Ein Rtg. Wuppertalstraße geparkter Klein-Pkw wurde hierbei beim Ausparken durch einen vermutlich weißen oder silberfarbenen Daimler-Benz beschädigt.



Ein Zeuge konnte beobachten, dass an dem unfallverursachenden Pkw ein Offenbacher Kennzeichen (OF) angebracht gewesen sein soll. Bei dem verantwortlichen Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn gehandelt haben.



Da sich der Daimler-Benz vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, sucht die Polizei weitere Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen bzw. Verursacher-Fahrzeug gemacht haben.



Hinweise werden an die Polizei Bernkastel, Tel.: 06531-95270 oder pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



