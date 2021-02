Pkw-Fahrerin unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streife der Polizei Bernkastel-Kues ein PKW auf, welcher in sehr unsicherer Fahrweise auf der B53 zwischen Graach und Zeltingen-Rachtig geführt wurde.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in Zeltingen konnten bei der Fahrzeugführerin Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum, sowie eine geringe Atemalkoholkonzentration festgestellt werden. Zudem war die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW konnte in dem Rucksack der Beschuldigten eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.



