PKW-Fahrer übersieht Motorrad – zwei Verletzte

Der PKW-Fahrer beabsichtigte von der K172 kommend in die B410 einzufahren. Hierbei übersah er den aus Richtung Büdesheim kommenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeugführer wurden in Folge der Kollision leicht verletzt.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



