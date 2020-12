Der Verkehrsteilnehmer folgte den Anhalteaufforderungen nicht und setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit vor. Im weiteren Verlauf wurde der flüchtende PKW mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage von Orenhofen geführt. Nachdem der flüchtende PKW nicht mehr in Sichtweite der Beamten war, brachen diese die Verfolgung ab. Im Verlaufe der Fahndung konnte der vermutliche Fahrzeugführer angetroffen werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der zuvor geführte PKW wurde in einem Waldstück in der Nähe von Orenhofen aufgefunden und als Beweismittel im Strafverfahren sichergestellt. Des Weiteren erfolgte nach richterlicher Anordnung eine Durchsuchung der Wohnanschrift des Beschuldigten. Hierbei konnten zahlreiche Gegenstände sichergestellt werden, die im Zusammenhang mit der Betäubungsmittelkriminalität stehen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.



Die Polizei Bitburg bittet um Zeugenhinweise, welche Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug im Bereich Speicher/Orenhofen machen können.



