Lissendorf

PKW-Brand in Lissendorf

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Lichtbild PKW Brand Foto: Polizeidirektion Wittlich

Am Montag, den 29.07.2024, gegen 03:20 Uhr, geriet ein PKW in der Hauptstraße in Lissendorf in Brand.