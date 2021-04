Bernkastel-Kues

PKW-Beifahrerseite durch Kratzer beschädigt

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 26.04.2021 ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues (ots) – Am 26.04.2021 kam es in der Friedrichstraße in Bernkastel-Kues auf Höhe der Hausnummer 16 zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW, BMW 3er Reihe.