PKW fährt auf Unimog auf, zwei Personen leichtverletzt

Der Pkw, besetzt mit zwei Personen aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, befuhr die L155 aus Richtung Neumagen-Dhron kommend in Fahrtrichtung Papiermühle. Hierbei fuhr die 74-jährige Fahrzeugführerin auf den vor ihr in gleicher Richtung fahrenden Unimog auf und schleuderte auf die Gegenfahrbahn.

Die beiden Personen aus dem Pkw wurden leichtverletzt zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 62-jährige Unimog-Fahrer, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, blieb unverletzt.

Die Straße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungsfahrzeuge und eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



