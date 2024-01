PKW beschädigt – Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Januar 2024, ereignete sich nachmittags im Bereich „Untere Barlstraße“/Kreuzung „Plänterstaße“ in Zell (Mosel) OT Kaimt ein Verkehrsunfall.

Hierbei dürfte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Abbiegen aus der „Plänterstraße“ in die „Untere Barlstraße“ einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW gestreift haben. Bei dem Unfall entstand ein Streifschaden an dem geparkten Fahrzeug an der linken Frontstoßstange.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallverursachers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell (Mosel)

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



