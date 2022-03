Pkw beschädigt – Täter flüchtig! Polizei Bitburg sucht Zeug*Innen!

Am Freitag, den 11.03.2022 zwischen 09:00 Uhr und 11:50 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein weißer Smart fortwo in Bitburg beschädigt.

Die Tat ereignete sich in der Saarstraße und zwar entweder auf dem Parkplatz des DM-Marktes, des Rofu Kinderlandes oder des REWE-Marktes. Aufgrund des Schadensbildes besteht der Verdacht, dass der Pkw an der rechten Seite mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde.



Da es sich bei dem beschädigten Pkw um ein auffälliges Fahrzeug handelt, hofft die Polizei, dass aufmerksame Zeug*Innen die Tat beobachtet oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



Die Polizei betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung. Zur Aufklärung von Taten ist die Polizei auch auf die Hinweise aufmerksamer Zeug*Innen angewiesen.



