Personenkontrollen im Stadtgebiet von Daun

Hier wurden zwei junge Erwachsene kontrolliert, gegen welche nach Durchführung der Kontrolle Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden mussten.



So wurde gegen 16:00 Uhr in der Arensbergstraße in Daun ein 33-jähriger Mann aus dem Bereich Niedersachsen kontrolliert, welcher zugriffsbereit ein Einhandmesser mit sich führte.



Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden. Die beschriebenen Gegenstände wurden sichergestellt und im Rahmen des Verfahrens vernichtet.



Gegen 16:05 Uhr wurde dann ein 20-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun ebenso in der Arensbergstraße kontrolliert. Auch er führte eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln mit sich.



Auch diese wurden sichergestellt und im Rahmen des Verfahren vernichtet.



Beide jungen Männer müssen sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens verantworten.



