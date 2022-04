Personenkontrollen der Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein führen zum Auffinden von illegalen Betäubungsmitteln

Hierbei wurde gegen 16:00 Uhr ein 23-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein im Kasselburger Weg kontrolliert, bei welchem im Rahmen der Durchsuchung seiner Person und seiner Sachen eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden wurde.



Diese wurde vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann wurde eingeleitet.



Gegen 17:15 Uhr wurde in der Brunnenstraße in Gerolstein ein 23-jähriger junger Mann ebenfalls aus dem Bereich der VG Gerolstein einer Personenkontrolle unterzogen, bei welchem im Rahmen der Durchsuchung ebenso eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden wurde.



Auch diese wurde vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.



